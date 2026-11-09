Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , con una variazione percentuale del 2,03%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caltagirone SpA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Caltagirone SpA . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Caltagirone SpA evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 9,6 Euro. Primo supporto a 9,48. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 9,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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