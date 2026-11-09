Milano 15:30
51.267 +2,43%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 15:30
51.896 +1,19%
Londra 15:30
10.753 +0,74%
Francoforte 15:29
26.165 +1,33%

Piazza Affari: positiva la giornata per Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Prysmian
Avanza il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che guadagna bene, con una variazione del 3,37%.
Condividi
```