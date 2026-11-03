Piazza Affari: si concentrano le vendite su Prysmian
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che passa di mano con un calo del 2,16%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prysmian più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo dell'azienda produttrice di cavi si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 109,8 Euro. Supporto stimato a 107. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 112,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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