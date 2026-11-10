Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 9/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Seduta rialzista quella per l'Eurostoxx 50, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 6.290.
Le implicazioni di breve periodo dell'Eurostoxx 50 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 6.339. Possibile una discesa fino al bottom 6.193. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 6.485.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)