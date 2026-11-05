Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Brillante rialzo per l'Eurostoxx 50, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,97%.
Tecnicamente, l'Eurostoxx 50 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6.311, mentre il supporto più immediato si intravede a 6.176. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6.445.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)