Attese positive per Anglo American
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Brillante rialzo per la società mineraria, parte del FTSE 100, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,21%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Anglo American disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 38,94 sterline, con stop loss stimato a quota 36,5 pounds. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```