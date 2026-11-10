Bayer ottiene l'approvazione dalla FDA statunitense per farmaco contro ictus ricorrenti

(Teleborsa) - Bayer ha ottenuto l'approvazione negli Stati Uniti per l'asundexian, un farmaco per la prevenzione di ictus ricorrenti in soggetti che ne hanno già avuto uno. Il farmaco sarà commercializzato con il nome di Sunharbo.



L'approvazione segue i risultati positivi di uno studio clinico, che ha evidenziato come la terapia riduca del 26% il rischio di ictus secondari quando aggiunta a un trattamento antiaggregante, senza comportare un aumento di emorragie gravi.



I concorrenti Bristol Myers Squibb e Johnson & Johnson stanno testando un farmaco analogo, il milvexian.



Si prevede che il farmaco sosterrà la crescita della divisione farmaceutica dell'azienda tedesca, che sta affrontando la concorrenza dei generici per l'anticoagulante Xarelto e per il farmaco oftalmico Eylea.



L'entità delle potenziali vendite dipenderà anche dai futuri negoziati sul prezzo del farmaco, ha spiegato in un'intervista Jan Voss, responsabile globale per l'asundexian. Voss ha sottolineato che il farmaco rappresenta la prima innovazione nella prevenzione secondaria dell'ictus degli ultimi vent'anni circa.



Martedì, nelle prime fasi delle contrattazioni a Francoforte, le azioni di Bayer hanno registrato un rialzo fino al 2%. Dall'inizio dell'anno, e fino alla chiusura di lunedì, il titolo aveva guadagnato il 53%, grazie anche ai progressi compiuti da Bayer nel contenimento dei contenziosi di massa negli Stati Uniti legati all'erbicida Roundup.

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