Bayer, via libera in Cina al farmaco anti-ictus Asundexian. Titolo vola a Francoforte

Il gruppo punta a rafforzare la divisione farmaceutica e a compensare la concorrenza dei generici

(Teleborsa) - Bayer ottiene il via libera in Cina per Asundexian, un farmaco destinato a ridurre il rischio di un secondo ictus negli adulti che ne hanno già avuto uno. L'approvazione, annunciata oggi dal gruppo tedesco, è stata concessa dalla National Medical Products Administration cinese e rafforza le prospettive della divisione farmaceutica, alle prese con la concorrenza dei farmaci generici su alcuni prodotti di punta.



Il medicinale sarà commercializzato in Cina con il nome Sunharbo. In uno studio clinico, Asundexian, somministrato in aggiunta alla terapia antiaggregante, ha ridotto del 26% il rischio di un nuovo ictus, senza un aumento degli eventi emorragici gravi.



La notizia ha sostenuto il titolo Bayer fin dai primi minuti contrattazioni ed ora mostra una salita del 3,3%. Dall'inizio dell'anno, le azioni registrano un rialzo di oltre il 20%.



Un nuovo approccio alla prevenzione dell'ictus

Asundexian agisce bloccando il fattore XIa, una proteina coinvolta nel processo di coagulazione del sangue. Secondo Bayer, è il primo farmaco di questa classe a ottenere un'autorizzazione alla commercializzazione.



Anche Bristol Myers Squibb e Johnson & Johnson stanno sviluppando un trattamento con un meccanismo d'azione simile, denominato milvexian.



Il potenziale del farmaco è particolarmente rilevante in Cina, dove l'ictus rappresenta la principale causa di morte e disabilità e la sua prevalenza è aumentata negli ultimi anni. Secondo Bayer, circa un paziente su dieci sopravvissuto a un ictus ischemico non cardioembolico subisce un nuovo episodio entro un anno, nonostante le strategie preventive disponibili.



Le prospettive per la divisione farmaceutica

Il gruppo punta su Asundexian per sostenere la crescita della divisione farmaceutica, che deve affrontare la concorrenza dei generici per l'anticoagulante Xarelto e per il farmaco oftalmico Eylea.



Tra i medicinali più recenti del portafoglio Bayer figurano Lynkuet, destinato al trattamento dei sintomi della menopausa, e Beyonttra, per le patologie cardiache.



Stefan Oelrich, responsabile della divisione farmaceutica, aveva già indicato il potenziale commerciale di Asundexian, definendolo un possibile farmaco blockbuster per la prevenzione dell'ictus, dopo che il trattamento non aveva raggiunto gli obiettivi previsti in uno studio per una patologia cardiaca.



Oltre alla Cina, Bayer ha presentato il farmaco alle autorità regolatorie di altri Paesi, tra cui Stati Uniti ed Europa, dove le richieste di autorizzazione sono ancora in fase di valutazione.

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