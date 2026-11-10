Bonus anziani, nel 2027 arriva la card da 300 euro per le spese mediche

Un beneficio riservato a chi ha compiuto i 75 anni e che non superi con la pensione un tetto di 28mila euro

(Teleborsa) - Arriva per gli over 75 una card di 300 euro da impiegare per le spese mediche - farmaci e visite specialistiche - a favore di chi non supera determinate soglie di redito. E' quanto prevede il pacchetto Terza Età inserito nelle Manovra 2027, a conferma dell'impegno del governo per il benessere e la cura delle persone anziane. Secondo il governo, tra l'incremento del Fondo sanitario nazionale e il nuovo voucher per gli anziani vengono mobilitate risorse aggiuntive per rafforzare l'assistenza alle persone più fragili e per alleggerire parte del peso che grava sulle famiglie.

A chi spetta la card

Il beneficio previsto dalla Manovra spetta a coloro che abbiano compiuto almeno 75 anni entro il 31 dicembre 2026 e che non superino con la pensione 28mila euro di reddito l'anno. Nel calcolo dei trattamenti pensionistici percepiti rientrano tutte le tipologie: pensioni previdenziali, assegni sociali e prestazioni assistenziali, come quelle riconosciute agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti. La platea stimata è di circa 5,5 milioni di persone.



Il voucher anziani: quanto vale e come si richiede

La card per gli anziani vale 300 euro e potrà essere impiegato per il pagamento di farmaci o per visite specialistiche non coperti dal Servizio sanitario nazionale (SSN). Le somma ricevuta non costituirà reddito imponibile e non sarà conteggiata per l'Isee.

Le modalità di richiesta del voucher sanitario saranno stabilite successivamente, con l'adozione di un decreto attuativo, che definirà anche la tipologia di beni e prestazioni che potranno essere acquistate con la card.



Ampliamento della platea della Prestazione Universale

La manovra interviene anche con un ampliamento della Prestazione Universale, cioè il sostegno destinato agli anziani non autosufficienti con esigenze assistenziali molto elevate. Per il 2027, la soglia Isee per accedere alla misura viene innalzata da 6.000 a 12.000 euro, consentendo a un numero maggiore di famiglie di beneficiare dell'aiuto.







Condividi

```