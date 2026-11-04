ATON Green Storage fa causa a un fornitore per risarcimento da 3,1 milioni di euro

(Teleborsa) - Il CdA di ATON Green Storage , società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel mercato dell'ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, ha deliberato di avviare un'azione giudiziaria nei confronti di un fornitore, affinché possano essere riconosciute le ragioni della società ad ottenere un risarcimento, in relazione a forniture di prodotti non conformi che hanno causato danni economici per verifica guasti, spese di spedizione, spese logistiche, spese di immagazzinaggio, spese di smaltimento, oneri finanziari e per danni di immagine. La richiesta di risarcimento ammonta complessivamente a circa 3,1 milioni di euro.

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