Milano 17:35
51.947 +0,37%
Nasdaq 18:43
28.548 +2,91%
Dow Jones 18:43
52.399 +0,32%
Londra 17:35
10.835 +0,78%
Francoforte 17:35
26.663 +1,20%

Vola a New York Coherent

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York Coherent
Seduta decisamente positiva per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che tratta in rialzo del 12,72%.
Condividi
```