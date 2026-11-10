Commissione raccoglie 8 miliardi in emissione EU-Bond. Domanda per 152 miliardi

(Teleborsa) - La Commissione europea, che emette EU-Bond per conto dell'UE, ha raccolto 8 miliardi di euro nella sua decima operazione sindacata del 2026.



L'operazione dual tranche ha riguardato un'emissione tap da 4 miliardi di euro di obbligazioni UE a 5 anni, con scadenza il 13 ottobre 2031, e un'emissione tap da 4 miliardi di euro di obbligazioni UE a 20 anni, con scadenza il 12 ottobre 2046. Il book degli ordini finale ha superato i 71 miliardi di euro per la prima emissione, con un tasso di sovra-sottoscrizione di circa 17,8 volte, e i 81 miliardi di euro per la seconda, con un tasso di sovra-sottoscrizione di circa 20,2 volte. Gli istituti che hanno agito in qualità di joint lead manager per questa operazione sono stati BNP Paribas , Commerzbank , Deutsche Bank , JPMorgan e Nomura .



I fondi raccolti tramite le emissioni dell'UE sono destinati a sostenere le priorità politiche dell'Unione europea, tra cui il rafforzamento di un'Europa più competitiva e resiliente, il sostegno all'Ucraina e investimenti cruciali nella difesa europea. Il debito complessivo in essere dell'UE ammonta attualmente a circa 874,67 miliardi di euro, di cui 53,41 miliardi di euro sotto forma di titoli a breve termine (EU-Bills) e 86,24 miliardi di euro sotto forma di obbligazioni verdi (Green Bonds) nell'ambito del programma NextGenerationEU.



In linea con il piano di finanziamento dell'UE, la Commissione concluderà le proprie emissioni obbligazionarie per questo semestre con un obiettivo di 12 miliardi di euro, da collocare attraverso due aste di EU-Bond previste per il 23 novembre e il 7 dicembre, seguite da una relativa offerta non competitiva.









(Foto: Photo by Guillaume Périgois on Unsplash)

Condividi

```