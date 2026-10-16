Kimberly-Clark prepara un’emissione obbligazionaria in vista dell’acquisizione di Kenvue

(Teleborsa) - Kimberly-Clark ha programmato per venerdì una serie di colloqui con gli investitori in vista di una possibile emissione obbligazionaria, mentre si avvicina il perfezionamento dell’acquisizione di Kenvue , azienda che ha in portafoglio marchi come Neutrogena e Listerine, un’operazione già annunciata e in attesa di chiusura.



Secondo una fonte informata raggiunta da Bloomberg, i colloqui sono coordinati da JPMorgan Chase . L’operazione, che potrebbe articolarsi in cinque tranche, prevede l’emissione di titoli con scadenze comprese tra i due e i dieci anni, ha aggiunto la fonte.



JPMorgan Chase ha fornito un finanziamento ponte di 7,7 miliardi di dollari per sostenere l’acquisizione di Kenvue da parte di Kimberly-Clark – un’operazione che prevede un pagamento in contanti e azioni e che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno. L’acquisizione ha attualmente un valore di circa 36 miliardi, di cui 6,7 miliardi in contanti che verrebbero reperiti, in parte, attraverso l’emissione di nuovo debito.



Un’eventuale emissione obbligazionaria da parte di Kimberly-Clark si inserirebbe in un contesto di mercato che, negli ultimi giorni, ha mostrato una notevole instabilità. Molte società hanno preferito rimandare l’emissione di obbligazioni di alta qualità (investment grade) a causa delle forti oscillazioni dei rendimenti dei titoli del Tesoro, innescate da dati sull’inflazione superiori alle attese e dai timori legati al settore dell’intelligenza artificiale.



Al momento dell’annuncio dell’operazione, lo scorso novembre, il gruppo proprietario del marchio Kleenex ha dichiarato che l’integrazione darà vita a una società con un fatturato di 32 miliardi di dollari, consentendole di superare Unilever e di diventare il secondo maggiore venditore di prodotti per la salute e il benessere, subito dopo Procter & Gamble .



(Foto: Trong Nguyen)

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