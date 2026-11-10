European Network for Payments nomina William Olgiati Amministratore Delegato

La nomina segna una tappa fondamentale per ENP, che entra nella fase operativa per garantire l’interoperabilità dei pagamenti transfrontalieri in Europa

(Teleborsa) - European Network for Payments (ENP), società costituita da BANCOMAT, Bizum, EPI/Wero, SIBS–MB WAY e Vipps MobilePay, ha nominato William Olgiati quale Amministratore Delegato, con decorrenza dal 21 ottobre 2026.



Olgiati sarà responsabile dello sviluppo operativo della società, che nasce con l’obiettivo di sviluppare e gestire l'’infrastruttura tecnologica che garantrisce l’interoperabilità dei pagamenti in UE. Il manager supervisionerà l’attuazione del piano strategico e tecnologico, lavorando a stretto contatto con il Consiglio di Amministrazione ed i cinque partner fondatori.



ENP nasce con l’obiettivo di sviluppare e gestire un’infrastruttura tecnologica centrale (Bridge) in grado di garantire l’interoperabilità tra le soluzioni europee di pagamento account-to-account, consentendo agli utenti di effettuare pagamenti all’estero con la stessa semplicità con cui li effettuano nel proprio Paese, sia nei trasferimenti tra privati (P2P), sia negli acquisti online e presso i punti vendita fisici.



La società punta, inoltre, a definire un modello scalabile che consenta la progressiva adesione di ulteriori soluzioni di pagamento europee, ampliando nel tempo la portata e la diffusione dell’interoperabilità a livello continentale. Attualmente, le cinque soluzioni fondatrici servono già complessivamente circa 130 milioni di utenti in 14 Paesi europei.



Prima di entrare in ENP, William Olgiati ha lavorato per 14 anni in Amazon , dove ha ricoperto, da ultimo, la responsabilità dell’accettazione dei pagamenti nell’Unione europea e nel Regno Unito. In questo ruolo ha supervisionato le partnership nel settore dei pagamenti, la gestione dei costi, le attività operative e gli aspetti di conformità normativa. Forte di questa esperienza, Olgiati contribuirà alla nuova fase di sviluppo di ENP, ponendo particolare attenzione all’attuazione operativa del progetto, all’esperienza degli utenti e all’adozione delle soluzioni da parte degli esercenti.

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