FiberCop, Marco Nespolo assume l'incarico di amministratore delegato

(Teleborsa) - Marco Nespolo ha assunto oggi l'incarico di amministratore delegato di FiberCop. La nomina era stata deliberata dal Consiglio di amministrazione il 24 settembre, insieme alla conferma di Massimo Sarmi come presidente. La prima giornata è dedicata all'avvio delle attività e ai primi incontri con il management.



"Sono onorato di entrare a far parte di FiberCop, l'infrastruttura digitale strategica dell'Italia", ha dichiarato Nespolo. "In appena due anni dalla sua nascita come operatore indipendente, l'azienda ha raggiunto risultati di grande rilievo, affermandosi come un abilitatore chiave dello sviluppo digitale. Il mio impegno principale sarà quello di consolidare e rafforzare le performance di una rete resiliente e affidabile, che rappresenta un'infrastruttura essenziale per l'economia italiana".



Il manager ha oltre vent'anni di esperienza in aziende internazionali. Arriva da Fedrigoni, dove è stato per quasi otto anni amministratore delegato del gruppo, guidandone la trasformazione strategica e la crescita internazionale. In precedenza è stato ad di Cerved e ha ricoperto incarichi di vertice in Bain Capital e Bain & Company.

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