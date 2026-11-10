Ex Ilva: salta accordo su CIGS, mancano ancora garanzie

Pressing dei sindacati per incontro a Chigi, offerte di Jindal e Arvedi all'esame dei commissari

(Teleborsa) - Dopo la presentazione delle offerte vincolanti, entra in una nuova fase il futuro industriale dell'ex Ilva, ma la vertenza cammina a doppio binario con la "partita" sul piano occupazionale. Salta, infatti, l'accordo con i sindacati sulla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori diretti poiché mancano ancora garanzie e prospettive per gli stabilimenti con Fim, Fiom e Uilm in pressing per l'incontro con il governo a Palazzo Chigi, anche per conoscere i dettagli delle offerte di Arvedi e Jindal che sono sul tavolo dei commissari. Una convocazione che non è escluso possa arrivare già nei prossimi giorni.



Ex Ilva: salta accordo su CIGS





Senza la firma dell'accordo la richiesta di cigs, comunicata dall'azienda lo scorso 17 ottobre, continua a pesare sui lavoratori. I numeri sono sempre gli stessi: una platea di 8.622 persone, con 6.964 in cig solo a Taranto su un totale di 7.875. A Genova sono 870 e a Novi Ligure 515.



"Era ovvio che non ci poteva essere una condivisione sindacale su un accordo - ha spiegato il segretario nazionale della Fim Cisl Valerio D'Alò -, perché quello vorrebbe dire innanzitutto condividere le finalità e le motivazioni che ci portano a discutere della cigs e per noi la fermata di tutti gli impianti, al di là di quale sia il motivo, non è assolutamente condivisibile". Secondo Loris Scarpa, della Fiom, i motivi del mancato accordo risiedono nel fatto che "non sono chiarite - ha spiegato - le prospettive degli stabilimenti, degli impianti siderurgici e poi anche perché questa è una cassa a pagamento diretto che per i lavoratori è un grande problema".



Pressing dei sindacati per incontro a Chigi



"L'Usb non sottoscrive il verbale sulla richiesta di cassa integrazione chiesta da Acciaierie d'Italia in As per oltre 8.600 lavoratori". A spiegare le ragioni della mancata firma durante l'incontro al ministero del Lavoro è Francesco Rizzo, componente dell'Esecutivo nazionale Usb, che contesta l'assenza di risposte su alcune delle richieste avanzate dal sindacato.

L'incontro ha riguardato sia l'analisi tecnica del nuovo meccanismo, che prevede il pagamento diretto della Cigs da parte dell'Inps e non più l'anticipazione delle somme da parte dell'azienda, sia l'esame congiunto della procedura.

"Riconosciamo l'impegno mostrato dai tecnici del ministero del Lavoro e dall'Inps, nonché l'assunzione dell'impegno a lavorare congiuntamente affinché i lavoratori ricevano nei tempi giusti i pagamenti", dichiara Rizzo. Resta però la delusione per l'assenza di un impegno aziendale sull'anticipazione delle somme. "Abbiamo auspicato, ma invano, che fosse l'azienda a pagare anticipatamente, garantendo tempi celeri", sottolinea il sindacalista.



offerte di Jindal e Arvedi all'esame dei commissari



Si guarda al prossimo incontro a Palazzo Chigi, per cui però ancora manca una data. Il tavolo, chiesto anche ieri dalle organizzazioni sindacali, servirebbe a chiarire soprattutto gli aspetti delle offerte. Il piano di Arvedi ruota attorno al mantenimento in attività dei laminatoi in tutti gli stabilimenti, oltre alla realizzazione di due forni elettrici in due fasi distinte con la tecnologia Esp (Endless Strip Production), già utilizzata a Cremona. Anche Jindal ha più volte assicurato di essere in grado di realizzare un forno elettrico oltre a garantire ulteriori due milioni di tonnellate di bramme provenienti dall'Oman. L'offerta di Arvedi resta però legata all'approvazione di Taranto, anche se un confronto diretto con le istituzioni ed il territorio resta complesso nelle fasi più delicate della gara.





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