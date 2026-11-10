Future Defence Conference: la Difesa italiana guarda al futuro

Intelligenza artificiale, cyber e tecnologie emergenti al centro del confronto

(Teleborsa) - Intelligenza artificiale, cybersecurity e tecnologie emergenti stanno cambiando il modo in cui le Forze Armate affrontano le sfide della sicurezza. Non si tratta soltanto di sviluppare strumenti sempre più avanzati, ma di renderli concretamente utilizzabili nelle operazioni militari, proteggere i sistemi strategici e rafforzare le competenze tecnologiche nazionali. Sono stati questi alcuni dei temi al centro della Future Defence Conference – Tecnologie emergenti, AI e cybersecurity per la Difesa del futuro, che si è svolta oggi, martedì 10 novembre 2026, presso il Comando Valutazione e Integrazione dell'Esercito (COMVIE) a Civitavecchia.



Promossa da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, nell'ambito del protocollo d'intesa con lo Stato Maggiore dell'Esercito, la conferenza ha messo a confronto rappresentanti delle istituzioni, delle Forze Armate e delle imprese impegnate nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per la Difesa. L'iniziativa ha rappresentato un'occasione per approfondire le opportunità offerte dall'innovazione e le principali sfide legate alla sua applicazione, con particolare attenzione al rafforzamento della collaborazione tra il mondo militare e quello industriale.



Tra le presenze istituzionali previste dal programma figuravano il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Gen. C.A. Salvatore Cuoci, Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, e Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI. Il confronto ha previsto inoltre i contributi di Stefano Gualandris, Consigliere per il settore aerospazio e difesa del Ministro Giancarlo Giorgetti, e Marco Criscuolo, Director Strategy and Policy, Cyber and Digital Transformation della NATO, in collegamento da remoto.



Uno dei temi principali affrontati ha riguardato il passaggio dalla sperimentazione all'utilizzo concreto delle nuove tecnologie. L'intelligenza artificiale, i sistemi digitali e le soluzioni avanzate per la gestione delle operazioni rappresentano infatti strumenti sempre più importanti per migliorare la capacità di risposta delle Forze Armate. A questo confronto hanno contribuito il Gen. C.A. Francesco Olla, Comandante del COMVIE, Alessandro Massa, SVP Business Development Leonardo Cyber & Security Solutions di Leonardo, Vittorio Piccinini, Chief Technology Officer and Leader of Innovation di Lutech, e Andrea Pili, Founder & CEO di Xference.



Ampio spazio è stato dedicato alla cybersecurity e al ruolo dell'intelligenza artificiale nelle operazioni multidominio, dove la capacità di condividere informazioni e coordinare sistemi differenti diventa essenziale. Su questi aspetti il programma ha riunito il Gen. B. Francesco Modesto, Capo VI Reparto Sistemi C5 dello Stato Maggiore dell'Esercito, Giancarlo De Bernardis, Modelling, Training & Simulation Manager di BV Tech, Danilo Diomede, Head of Certification Cyber & IT Product Management di RINA, Marco Molinaro, Cybersecurity Lead per Italia e Grecia di Accenture, e Alfredo Pesoli, Co-Founder e CEO di Bynario.



Un altro tema centrale è stato quello della sovranità tecnologica, sempre più legata alla capacità del Paese di sviluppare e mantenere competenze strategiche. In questo quadro, particolare attenzione è stata riservata alle tecnologie dual use, che trovano applicazione sia nel settore civile sia in quello militare, e alla collaborazione tra istituzioni e imprese italiane. Il confronto ha coinvolto il Brig. Gen. Pierpaolo Dotoli, Capo II Reparto della Direzione Armamenti Terrestri, Virginia Schiavone, Defence and Submarine Rescue Sales di DRASS Group, Alessio Bulzoni, Head of Global Sales Engineering di InfoCert, Francesco Assini, Project Manager di Panasonic Connect, e Mirko Antonini, CTO di Spaceexe. Previsto inoltre il contributo da remoto di Mario Nobile, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).



"Non possiamo limitarci a reagire. Dobbiamo anticipare le minacce, individuare le vulnerabilità e sviluppare soluzioni prima che sia troppo tardi. [...] Serve una collaborazione stabile tra istituzioni, industria, università e ricerca. Il contributo dei giovani e delle startup è fondamentale: la Difesa deve saper trasformare rapidamente le idee in capacità operative", afferma il Ministro della Difesa Guido Crosetto nel messaggio rivolto ai partecipanti alla Future Defence Conference.



"La convergenza tra AI, cybersicurezza e nuove tecnologie è il cuore della nostra sovranità strategica. Con questa conferenza abbiamo posto il know-how dei giovani innovatori e dell'industria al servizio delle Forze Armate, per contribuire alla costruzione di una Difesa nazionale moderna, interconnessa e pronta alle sfide future. Il valore di questo confronto risiede soprattutto nelle opportunità di collaborazione che intendiamo portare avanti, mettendo in relazione competenze, ricerca e capacità industriali. Dalla protezione delle infrastrutture critiche alla cybersecurity, dall'intelligenza artificiale alle tecnologie per la Difesa, vogliamo favorire percorsi concreti di innovazione, capaci di rispondere alle esigenze strategiche del Paese e valorizzare le eccellenze italiane", dichiara Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.



La riflessione si è estesa infine al futuro dello strumento militare, con particolare attenzione all'interoperabilità dei sistemi, alla pianificazione e alla prontezza operativa. Il confronto ha visto tra i relatori il Gen. D. Giuseppe Bossa, Capo Reparto Pianificazione Generale dello Stato Maggiore dell'Esercito, Giovanni Sannino, Network Services Director di Sirti, Antonio Capobianco, Amministratore Delegato di Fatainformatica, Massimo Biagiotti, Cybersecurity Manager di Zenita Group, e Claudio Santo Malavenda, CEO & Founder di C5I.



La Future Defence Conference ha rappresentato un'importante occasione di dialogo tra istituzioni, Forze Armate e sistema produttivo, ponendo al centro le competenze italiane e le prospettive di sviluppo di soluzioni tecnologiche per la Difesa. Il confronto ha evidenziato l'importanza di rafforzare il collegamento tra esigenze operative e innovazione industriale, in settori sempre più strategici per la sicurezza nazionale. Per ANGI, l'iniziativa si inserisce in un percorso volto a promuovere nuove opportunità di collaborazione e a sostenere un ecosistema dell'innovazione capace di contribuire alle sfide tecnologiche e industriali dei prossimi anni.

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