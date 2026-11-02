Difesa, Memorandum d’Intesa tra LMT Defence e Thales Italia per tecnologie anti-droni

Collaborazione nell’ambito del progetto 5G COMPAD

(Teleborsa) - LMT Defence e Thales Italia hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per rafforzare la collaborazione nello sviluppo di tecnologie per la difesa, con un focus particolare sul ruolo delle tecnologie e delle infrastrutture di comunicazione mobile per la rilevazione e la capacità di contrasto ai droni (C-UAV: Counter-Unmanned Systems).



Nell’ambito di questo accordo, le due aziende valuteranno come i prodotti, i servizi e le competenze di LMT Defence in materia di reti mobili possano essere integrati con le tecnologie e le soluzioni 4G/5G per la difesa di Thales Italia, al fine di sviluppare un nuovo approccio alla rilevazione dei droni che utilizzi le reti di telefonia mobile per tracciarli e identificarli attraverso i loro modelli comportamentali. La collaborazione fornisce inoltre un quadro di riferimento per lo sviluppo di ulteriori casi d’uso, con la possibilità di arrivare alla realizzazione di un “proof of concept” (PoC), previo accordo reciproco su obiettivi, risorse e tappe del progetto



La collaborazione tra LMT e Thales nasce nell’ambito del progetto 5G COMPAD (5G Communications for Peacekeeping and Defence), sostenuto dal Fondo Europeo per la Difesa dedicato all’integrazione delle tecnologie commerciali 5G con i sistemi di comunicazione per la difesa. Entrambe le aziende partecipano anche alla sua prossima evoluzione, 5G COMPAD 2.0, che prosegue le attività legate all’impiego di tecnologie e reti di comunicazione civili in contesti di difesa.

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