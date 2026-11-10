Magnaghi Aircraft completa il programma TARPA 1000

Lo Sky Arrow si conferma piattaforma dimostrativa per testare tecnologie avanzate

(Teleborsa) - "Magnaghi Aircraft ha completato con successo la campagna di sperimentazione in volo sulla propria piattaforma aerea Sky Arrow, dimostrando sul campo la piena fattibilità di tre capacità chiave: la remotizzazione dei comandi di volo, l'integrazione di un punto di carico subalare per il trasporto di armamento e lo sgancio guidato della munizione in poligono. Si conclude così con esito positivo il programma di ricerca tutto italiano TARPA 1000 (Technologies for Armed Remote Piloted Aircraft class MTOW 1000Kg), co-finanziato dall’Amministrazione della Difesa nell'ambito dei Progetti Nazionali di Ricerca Militare (PNRM) e dedicato allo sviluppo di tecnologie per velivoli armati a pilotaggio remoto entro i 1.000 kg di peso massimo al decollo".



Lo comunica in una nota Magnaghi Aircraft, società controllata al 100% da MAGROUP Magnaghi Aerospace nata con la missione di rilanciare le attività del gruppo nel settore velivolistico, che ha guidato il programma come capogruppo di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) comprendente Leonardo (ex Oto Melara), IDS-Ingegneria dei Sistemi e Umbra Group.



"Il volo dimostrativo di oggi - spiega l’Ing. Roberto Merico responsabile del Progetto - rappresenta un ulteriore passo di un percorso che punta all’innovazione tecnologica e conferma il potenziale di questa piattaforma quale ‘dimostratore tecnologico’. Sky Arrow si configura infatti come una piattaforma sperimentale sulla quale Magnaghi continuerà a sviluppare, integrare e testare tecnologie di frontiera – dalle quantum technologies alla blockchain, dagli algoritmi di intelligenza artificiale alle applicazioni digitali avanzate – con l’obiettivo di abilitare nuovi servizi e capacità nei domini del pilot training e dell’aerial working. Questo percorso di innovazione potrà inoltre aprire la strada all’evoluzione della piattaforma verso configurazioni unmanned, ampliandone significativamente le potenzialità di impiego e abilitando nuove applicazioni in molteplici settori industriali e operativi".



Partendo dal velivolo Sky Arrow, di cui Magnaghi detiene il Certificato di Tipo rilasciato da EASA, la sperimentazione si è sviluppata attraverso fasi progressive. Dopo aver positivamente concluso le verifiche sulla remotizzazione dei comandi e sulla stabilità del velivolo in configurazione con carico subalare, nella prima metà di novembre si è svolta la campagna di test al Poligono Interforze di Salto di Quirra (PISQ).



Nel corso dei voli si è verificato il pieno funzionamento del Datalink tra la munizione e la stazione di terra, consentendo la tracciatura della traiettoria in tempo reale per l'analisi delle caratteristiche inerziali e dei sistemi di guida autonoma tramite GPS. Tutte le operazioni si sono svolte sotto il completo controllo del personale del PISQ, nel rigoroso rispetto dei protocolli di tutela ambientale. I risultati della sperimentazione saranno ora sottoposti alla Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA), che ha commissionato l'attività e ne ha supervisionato lo svolgimento sul piano tecnico-operativo e della Military Airworthiness.



"La conclusione del programma TARPA 1000 - spiega l’Ing. Guglielmo Maviglia Chief Operating Officer di MAGROUP Magnaghi Aerospace - rappresenta un importante segnale di rilancio industriale per il Gruppo. Con oltre 200 esemplari già operativi a livello globale in ruoli di addestramento basico, smart farming e border control, la piattaforma Sky Arrow dimostra ora un concreto potenziale anche per specifiche esigenze militari e di sicurezza, grazie all'elevata affidabilità, ai contenuti costi di acquisizione e gestione e alla semplicità di addestramento per piloti e manutentori. Recentemente abbiamo siglato contratti al Salone Internazionale di Farnborough per la vendita di ulteriori tre velivoli Sky Arrow nelle varie versioni esistenti. Sono inoltre in avanzato stato di definizione i processi e le prove per la Certificazione di Tipo del nuovo modello Sky Arrow 710, dotato di maggiore autonomia e capacità di carico incrementata. Il forte interesse riscontrato all'estero, in particolare in Europa, America e Australia, - conclude - sta inoltre portando all'avvio di trattative per accordi di distribuzione globale e per la creazione di Joint-Venture finalizzate alla produzione dei velivoli direttamente nei Paesi partner, sotto la guida e il controllo di Magnaghi Aircraft".









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