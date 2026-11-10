New York: andamento negativo per Microsoft

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso informatico americano , che presenta una flessione del 2,13%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Microsoft mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,22%, rispetto a +0,31% dell' indice americano ).





Lo status tecnico della società informatica di Redmond è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 543,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 525,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 560,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```