New York: andamento negativo per Microsoft
(Teleborsa) - Ribasso per il colosso informatico americano, che presenta una flessione del 2,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Microsoft mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,22%, rispetto a +0,31% dell'indice americano).
Lo status tecnico della società informatica di Redmond è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 543,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 525,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 560,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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