New York: calo per DoorDash

(Teleborsa) - Pressione sul leader americano delle consegne di pasti , che tratta con una perdita del 3,70%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di DoorDash rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di DoorDash segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 171 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 178,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 167,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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