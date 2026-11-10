New York: calo per DoorDash
(Teleborsa) - Pressione sul leader americano delle consegne di pasti, che tratta con una perdita del 3,70%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di DoorDash rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di DoorDash segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 171 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 178,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 167,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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