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New York: scambi in positivo per Nucor

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in positivo per Nucor
Seduta positiva per il produttore statunitense di acciaio, che avanza bene del 2,63%.
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