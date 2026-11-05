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New York: scambi in forte rialzo per Motorola Solutions

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Motorola Solutions
Protagonista il produttore di apparecchiature di comunicazione per amministrazioni e aziende, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,70%.
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