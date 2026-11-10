New York: seduta difficile per Shopify

(Teleborsa) - Si muove in perdita l' azienda di commercio globale con sede in Canada , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,32% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Shopify , che fa peggio del mercato di riferimento.





La situazione di medio periodo di Shopify resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 149,5 USD. Supporto visto a quota 143,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 155,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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