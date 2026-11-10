New York: seduta difficile per Shopify
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,32% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Shopify, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo di Shopify resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 149,5 USD. Supporto visto a quota 143,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 155,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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