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New York: in perdita Shopify

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Shopify
Ribasso per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che passa di mano in perdita dell'8,69%.
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