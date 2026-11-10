New York: si concentrano le vendite su Salesforce
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che mostra un decremento dell'1,83%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Salesforce mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 208,3 USD con area di resistenza individuata a quota 214,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 205,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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