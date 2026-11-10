Peloton Interactive, domanda di 6,8 miliardi di dollari per il suo primo junk bond

(Teleborsa) - Peloton Interactive ha riscontrato un forte interesse da parte degli investitori per la sua prima emissione di obbligazioni ad alto rendimento, i cosiddetti junk bond, consentendo all'azienda di fitness quotata al Nasdaq di incrementare l'ammontare dell'operazione e ridurre i costi di finanziamento.



Secondo fonti vicine alla vicenda, gli investitori hanno presentato ordini per oltre 6,8 miliardi di dollari, portando l'offerta – inizialmente prevista per un importo inferiore – a 700 milioni. Il rendimento finale è stato fissato all'8,625%, un valore inferiore rispetto alla forchetta iniziale, che si attestava tra il 9% e il 9,5%.



L'emissione obbligazionaria giunge a pochi giorni di distanza dalle previsioni di Peloton su un fatturato trimestrale superiore alle stime degli analisti, segnale che gli sforzi per il rilancio dell'azienda stanno dando i loro frutti. L'operazione ha inoltre offerto agli investitori un premio di rendimento significativo rispetto alla media del 6,85% registrata per titoli con rating analogo.



Peloton, che aveva visto un'impennata delle vendite durante i lockdown, ha dovuto affrontare in seguito cambiamenti ai vertici aziendali e un eccesso di scorte. Ora, l'azienda punta su software basati sull'intelligenza artificiale, hardware riprogettato e nuove partnership per stimolare la domanda.



Secondo una nota della società, i proventi dell'operazione saranno utilizzati per rimborsare parte del debito in scadenza nel 2029.

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