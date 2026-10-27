Bending Spoons, rumors: punta a 1,5 miliardi di dollari in debito per finanziare M&A

(Teleborsa) - Bending Spoons , società tecnologica italiana quotata sul Nasdaq e specializzata nell'acquisizione di storici marchi tech in difficoltà e nella loro ottimizzazione, si sta rivolgendo ai mercati del debito per reperire 1,5 miliardi di dollari, con l'obiettivo, tra l'altro, di sostenere la propria strategia di crescita basata sulle acquisizioni. Lo scrive Bloomberg, citando una fonte informata sui fatti, secondo cui la società sta collocando 1 miliardo di dollari in titoli senior garantiti a cinque anni, con un rendimento nell'ordine del 10% circa, e una tranche in euro equivalente a 500 milioni di dollari, con un rendimento nell'ordine del 9% circa. Il rating previsto per questo debito è BB-, collocandosi verso la fascia alta dello spettro del credito "junk" (spazzatura).

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