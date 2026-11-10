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Dow Jones 9-nov
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Londra 13:38
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Petrolio a 85,57 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 85,57 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 85,57 dollari per barile alle 08:30.
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