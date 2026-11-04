Milano 17:18
51.191 +2,50%
Nasdaq 17:18
28.496 +1,12%
Dow Jones 17:18
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Londra 17:18
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Francoforte 17:16
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Petrolio a 93,14 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 93,14 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 93,14 dollari per barile alle 15:40.
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