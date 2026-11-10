Piazza Affari: andamento sostenuto per Avio

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda aerospaziale italiana , con una variazione percentuale del 2,25%.



L'andamento di Avio nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Avio evidenzia un declino dei corsi verso area 31,32 Euro con prima area di resistenza vista a 32,14. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 30,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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