Milano 11:07
51.094 +0,12%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 11:07
10.894 +0,60%
Francoforte 11:07
26.568 +0,49%

Piazza Affari: andamento rialzista per Fineco

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Fineco
Seduta positiva per il leader italiano nell'equity trading, che avanza bene del 2,88%.
Condividi
```