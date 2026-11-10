Piazza Affari: scambi al rialzo per Prysmian

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo specializzato nella produzione di cavi , con una variazione percentuale del 2,62%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Prysmian rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico dell' azienda produttrice di cavi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 109,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 110,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 108,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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