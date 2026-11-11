Aksìa trasferisce Valsa in un continuation fund e ne assume il controllo assieme a PX3

(Teleborsa) - Aksìa SGR, società italiana di private equity, e PX3 Partners, società paneuropea di private equity, hanno perfezionato un investimento congiunto ed in co-controllo in Valsa Group, azienda attiva nella produzione di prodotti ed ingredienti da forno salati "made in Italy", posizionati nel segmento premium, al fianco del management della società.



L'investimento è stato realizzato attraverso Aksìa CF I, un nuovo single-asset continuation fund la cui raccolta complessiva ammonta a circa 200 milioni di euro e gestito da Aksìa; Aksìa Capital VI, il più recente fondo flagship di Aksìa; e PX3 Fund I, il primo fondo flagship di PX3. Il management di Valsa Group ha reinvestito nell'operazione al fianco di Aksìa e PX3. Il debito è stato fornito da un gruppo di finanziatori guidato da Pemberton. Belnord Capital, società indipendente europea specializzata nei mercati privati, ha agito in qualità di lead investor nel continuation fund di Aksìa.



Valsa Group è il risultato di una strategia di buy-and-build che è cominciata nel 2020 con l'acquisizione di Valpizza, operatore internazionale specializzato prevalentemente nella produzione di pizza surgelata, da parte di Aksìa Capital V. Da allora, la società ha decuplicato le proprie dimensioni, passando da 20 milioni di fatturato ai quasi attuali 200 milioni di euro, orientando progressivamente il proprio portafoglio verso il segmento delle specialità fresche premium, caratterizzato da una crescita più sostenuta.



Aksìa e PX3 sosterranno la prossima fase di crescita di Valsa Group, concentrandosi sull'accelerazione dell'espansione internazionale, sull'acquisizione di nuovi clienti, sullo sviluppo di opportunità di cross-selling, sulla continua innovazione di prodotto, sull'ampliamento della capacità produttiva, e su ulteriori operazioni di M&A.



"Questa operazione rappresenta la seconda exit di successo per il fondo Aksìa Capital V - ha detto Marco Rayneri, Founding Partner di Aksìa - Ritenendo che vi sia ancora un significativo potenziale di creazione di valore, abbiamo deciso di rinnovare e rafforzare il nostro impegno nella prossima fase di crescita di Valsa Group, attraverso la costituzione del primo continuation fund di Aksìa e il coinvolgimento del nostro nuovo fondo flagship".



"Vediamo grandi opportunità di crescita internazionale, a partire dagli Stati Uniti - un mercato particolarmente promettente - e di consolidamento del settore attraverso operazioni di M&A, un percorso in cui il network di relazioni di PX3 sarà di grande supporto", hanno aggiunto i Managing Partners di PX3.

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