Danfoss acquisisce il controllo esclusivo di Alfa Gomma, via libera della Commissione UE

Bruxelles approva l'operazione, ritenendo limitato l'impatto sulla concorrenza nei mercati interessati

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Alfa Gomma, società italiana, da parte della danese Danfoss.



L'operazione riguarda principalmente il settore dei tubi e dei raccordi industriali e idraulici.



La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, considerando la limitata posizione di mercato complessiva delle due società derivante dall'operazione.



L'esame è stato condotto secondo la procedura semplificata prevista per il controllo delle concentrazioni.

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