Attese positive per Honeywell Aerospace

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Seduta positiva per il fornitore del settore aerospaziale e della difesa , tra i componenti del Nasdaq 100 , che avanza bene e porta a casa un +0,97%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 166,4 USD, con stop loss posto a quota 159,7 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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