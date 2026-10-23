Partenza in salita per Wall Street, crescono i timori per nuova escalation in Medio Oriente

Soffrono ancora i titoli tech, mentre recuperano i chip.

(Teleborsa) - Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dell'1,03%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l' S&P-500 , che continua la giornata sotto la parità a 7.631 punti.



Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,02%); in lieve ribasso l' S&P 100 (-0,37%).



Si distingue nel paniere S&P 500 il settore energia . Nel listino, i settori beni industriali (-1,58%), beni di consumo secondari (-1,22%) e sanitario (-1,00%) sono tra i più venduti.



Investitori ancora preoccupati dopo la vendita sui titoli tecnologici e con il petrolio che accelera per i timori di una nuova fiammata del conflitto Usa-Iran. Recurano i chip: Micron e Amd salgono di oltre l'1%.



Il Treasury decennale sale di un punto base al 4,9697%, dopo il forte calo di giovedì per la corsa ai beni rifugio. Il Wti guadagna l'1,4% a 100,90 dollari e il Brent lo 0,75% a 114 dollari.



Nella settimana l'S&P 500 è in lieve rialzo (meno dello 0,1%), il Dow segna +1,7% e il Nasdaq -0,5%.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Apple (+0,82%), Chevron (+0,59%) e Walmart (+0,57%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su American Express , che continua la seduta con -3,08%.



Spicca la prestazione negativa di Honeywell International , che scende del 2,02%.



Goldman Sachs scende dell'1,94%.



Calo deciso per Nike , che segna un -1,92%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Texas Instruments (+1,99%), Advanced Micro Devices (+1,51%), Micron Technology (+1,48%) e Microchip Technology (+1,19%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su T-Mobile US , che ottiene -3,31%.



Sotto pressione Booking Holdings , con un forte ribasso del 2,33%.



Soffre Honeywell International , che evidenzia una perdita del 2,02%.



Preda dei venditori Honeywell Aerospace , con un decremento dell'1,98%.

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