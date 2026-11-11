Banca Ifis, utile ordinario a 4,6 mln di euro e nuove erogazioni a PMI e privati +23%

L’applicazione dell’IFRS 5 al business NPL determina rettifiche per circa 72 mln di euro. Confermata la guidance di utile 2026 a 100-110 milioni di euro

(Teleborsa) - Banca Ifis chiude i primi nove mesi del 2026 con un utile netto delle attività ordinarie della Capogruppo pari a 4,6 milioni di euro. Il risultato include rettifiche per circa 72 milioni di euro legate all’applicazione dell’IFRS 5 al business NPL.



Sul fronte commerciale, le nuove erogazioni di credito a PMI e privati crescono del 23%, mentre i ricavi del business commerciale si mantengono sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente.



La Banca conferma inoltre la guidance di utile netto tra 100 e 110 milioni di euro per il 2026, che include circa 70 milioni di euro di DTA e non comprende gli eventuali effetti connessi alla cessione del portafoglio NPL.



La fusione di illimity Bank in Banca Ifis avverrà il prossimo 7 dicembre. Sono inoltre confermate, a partire dal 2027, sinergie di costo per 50 milioni di euro e sinergie di ricavo per 25 milioni.



Prosegue intanto il processo di valorizzazione del business NPL: le offerte non vincolanti ricevute risultano sostanzialmente allineate agli attuali valori di bilancio e le offerte vincolanti sono attese entro metà dicembre. Si conferma solida la performance degli incassi dell’attività di recupero, pari a 280 milioni di euro nei nove mesi.



Sul fronte patrimoniale, il CET1 ratio si attesta al 12,7%, già comprensivo delle rettifiche sul business Npl derivanti dall’applicazione dell’IFRS 5, mentre il Total Capital Ratio è pari al 18%. La liquidità al 30 ottobre è pari a circa 2,2 miliardi di euro, con un LCR intorno al 550%.

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