Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca Ifis
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'Istituto con sede a Venezia, in guadagno del 2,97% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banca Ifis più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della banca tricolore mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 10,51. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9,99.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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