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BFF Bank scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
BFF Bank scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Ribasso scomposto per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che esibisce una perdita secca del 12,47% sui valori precedenti.
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