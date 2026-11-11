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BFF Bank scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
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, che esibisce una perdita secca del 12,47% sui valori precedenti.
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