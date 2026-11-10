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Piazza Affari: BFF Bank in rally

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: BFF Bank in rally
Brilla la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che passa di mano con un aumento del 4,02%.
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