Bilanci 2025: big energia al Top per fatturato, banche generose con azionisti

I dati del Rapporto annuale curato dall'Area Studi Mediobanca confermano le grandi aziende a partecipazione pubblica nella Top 20 ed una predominanza del comparto energetico

(Teleborsa) - I grandi gruppi energetico-petroliferi a controllo statale sono ai vertici della classifica delle grandi aziende in Italia, rappresentando una larga fetta del fatturato complessivo (il 72%), del valore aggiunto (il 79%) e dell'occupazione (il 67%). E' quanto emerge da 61esima edizione del volume "Le Principali Società Italiane", l'indagine annuale curata dall’Area Studi Mediobanca che analizza i bilanci 2025 di 2.547 aziende suddivise per settore.



La graduatoria delle principali aziende industriali e di servizi operanti in Italia, riferita all’esercizio 2025, conta nel complesso 1.490 aziende, di cui 278 con un fatturato superiore al miliardo di euro. Queste ultime hanno generato ricavi aggregati pari a 1.094 miliardi di euro (+4,3% sul 2024) e occupato oltre 2 milioni di persone (+2%). Il loro Ebit Margin è pari al 7,4%, il rapporto risultato netto/fatturato al 3,3% e il debt equity ratio al 94,6%.



Big energia e petrolio salde nella Top 20

La graduatoria, riferita all’esercizio 2025, conferma la supremazia delle aziende a controllo pubblico, che occupano dieci delle prime venti posizioni in graduatoria, di cui sei private italiane e quattro a capitale estero. C'è poi una netta prevalenza del settore energetico-petrolifero, che conta ben otto aziende nella Top 20.



Il podio per fatturato è ancora occupato da Eni , che guida la graduatoria con 82,2 miliardi di euro, seguita da Enel con 78,1 miliardi e GSE - Gestore dei Servizi Energetici con 59,6 miliardi. I tre maggiori operatori totalizzano quasi 220 miliardi di euro di vendite, pari a circa il 50% del fatturato complessivo della Top20.



La manifattura si aggiudica secondo posto: Prysmian vanta 19,7 miliardi di fatturato, seguita da Leonardo (19,5 miliardi) e Stellantis Europe (19,1 miliardi). Il loro fatturato aggregato equivale a poco più del 70% di quello della capolista Eni.



Completano le prime dieci posizioni Ferrovie dello Stato Italiane (16,8 miliardi), Edison (16,2 miliardi), Saipem (15,5 miliardi) e A2A

(13,8 miliardi).



Dall’11ª alla 20ª posizione la graduatoria restituisce un quadro più articolato per attività: accanto agli operatori dell’energia e del petrolio, come Hera , Italiana Petroli e Saras - Raffinerie Sarde, figurano Telecom Italia nelle telecomunicazioni, Webuild nelle costruzioni, Poste Italiane ed Edizione nei servizi e Parmalat nell’alimentare, ed Eurospin Italia e Superit nella distribuzione.



Enel prima per utili

Enel guida la graduatoria degli utili 2025 con 4,2 miliardi di euro di risultato netto, anche se in calo rispetto ai 7 miliardi del 2024 per effetto di svalutazioni e oneri non ricorrenti legati alla razionalizzazione del portafoglio di attività all’estero, oltre che per il venir meno delle rilevanti plusvalenze da cessioni. Eni è seconda con 2,6 miliardi, sostanzialmente stabile, davanti a Poste Italiane, che sale da 2 a 2,2 miliardi. Seguono Ferrari , con 1,6 miliardi, pressoché invariati, e Heidelberg Materials Italia Cementi, con 1,4 miliardi,

quasi tre volte i 488 milioni del 2024 grazie a un’operazione straordinaria infragruppo legata alla riorganizzazione dell’assetto societario.

Le prime cinque società totalizzano 12,1 miliardi di euro, pari al 18% dei risultati positivi complessivamente realizzati dalle aziende in utile della graduatoria.



All’estremo opposto, Guccio Gucci chiude l’esercizio con un saldo negativo di 3,2 miliardi di euro, superiore al fatturato dell’anno, sul quale incide la svalutazione del marchio. Per Stellantis Europe il rosso è di 3,1 miliardi, pari al 16,2% dei ricavi, e riflette il peggioramento della gestione operativa e gli effetti della revisione strategica, tra svalutazioni e revisione dei piani di prodotto.

Poste primo datore di lavoro Occupazione in crescita per i maggiori datori di lavoro dell’industria e dei servizi. Complessivamente, tra il 2024 e il 2025, la forza lavoro delle 1.490 società in graduatoria si è incrementata del 2%. Fra le cinque società industriali e di servizi con oltre 46mila dipendenti, conquista la vetta Poste Italiane, che si conferma il principale datore di lavoro con 119.755 addetti (+0,5%), davanti a Ferrovie dello Stato Italiane con 96.841 (+0,5%), Leonardo con 62.762 (+3,8%), Enel con 61.634 (+2,1%) e Oniverse Holding con 46.433 (+1,2%).



Tra le cinque società, Leonardo registra l’incremento occupazionale più sostenuto, con quasi 2.300 addetti in più. La crescita interessa soprattutto i settori dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e dell’Aeronautica ed è concentrata prevalentemente in Italia, con circa 1.600 risorse aggiuntive, e nel Regno Unito, con circa 400.



Guardando alla quota di organici impiegati sul territorio nazionale, Poste Italiane concentra in Italia la quasi totalità dei propri dipendenti; seguono Ferrovie dello Stato Italiane (86%), Leonardo (61%) ed Enel (51%).



Banche: 34,3 miliardi di utile e 22 miliardi in dividendi

Il rapporto analizza anche 351 bilanci delle banche. L’attivo tangibile degli istituti italiani ammonta a 2.810 miliardi di euro, con un aumento di 117 miliardi (+4,3%) sul 2024, sostenuto dalla crescita degli impieghi, sia verso clientela sia interbancari, dei titoli e delle partecipazioni.



La redditività del comparto bancario si mantiene su livelli elevati, con un risultato d’esercizio pari a 34,3 miliardi di euro, rispetto ai 31,7 miliardi del 2024, nonostante la riduzione del margine di interesse conseguente alla progressiva contrazione dei tassi di riferimento della BCE avviata nel secondo semestre del 2024.



Dopo il picco del 2015 (198 miliardi di euro), a fine 2025 la massa dei crediti deteriorati netti (dati consolidati) si attesta a 26 miliardi (-0,2%), sostanzialmente in linea con l’anno precedente: alla riduzione di 0,4 miliardi delle sofferenze corrisponde un aumento dello stesso ammontare delle inadempienze probabili (UTP, +0,8 miliardi) e degli altri NPL (-0,4).



Il coefficiente patrimoniale di vigilanza si attesta al 19,9% per il sistema, al di sotto della media europea del 20,4%. Le banche Commerciali si collocano al 18,8%, mentre BCC e Popolari presentano valori superiori, rispettivamente pari al 27,7% e al 23,3%.



La patrimonializzazione del sistema bancario italiano si mantiene su livelli solidi, a fronte di un requisito regolamentare minimo dell’8% per il Total Capital Ratio, cui si aggiungono gli ulteriori requisiti prudenziali applicabili ai singoli istituti.



Il conto economico del sistema bancario segnala una riduzione del margine di interesse di 3,3 miliardi (-7%), da 47,3 a 44 miliardi di euro, ricavi complessivi pari a 90,9 miliardi (-0,3%), con la minore componente da interessi sostanzialmente compensata dalla crescita delle altre fonti di ricavo, ed un utile aggregato di 34,3 miliardi di euro, in aumento dai 31,7 miliardi del 2024. Nel 2025 sono stati inoltre destinati a dividendi 22 miliardi di euro.



Nel 2025 la classifica delle prime venti banche italiane per totale attivo tangibile risente delle operazioni di aggregazione dell’anno. Sul podio si confermano Intesa Sanpaolo , con 949,2 miliardi di euro (+2,9%), UniCredit , con 867,1 miliardi (+10,9%), e CDP - Cassa Depositi e Prestiti, con 390,7 miliardi (-0,1%).

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