Francoforte: brillante l'andamento di HeidelbergCement

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia del cemento tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di HeidelbergCement evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il big cementiero tedesco rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di HeidelbergCement classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 154,7 Euro e primo supporto individuato a 151,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 158,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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