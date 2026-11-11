Commercialisti, focus su responsabilità e prevenzione dai rischi

Fulvio Baldi, procuratore europeo delegato presso la Corte di Cassazione, spiega come prevenire le contestazioni

(Teleborsa) - "Per prevenire le contestazioni sulla responsabilità professionale del commercialista valgono due regole: definire con precisione il mandato e documentare i rapporti con il cliente. È importante chiarire fin dall’inizio quali prestazioni rientrano nell’incarico e per quale periodo, conservando traccia delle richieste di documenti, dei chiarimenti e delle eventuali mancate risposte. In caso di contestazione, questa documentazione aiuta a ricostruire i fatti e a distinguere gli obblighi del professionista da quelli del destinatario della prestazione". Lo ha detto Fulvio Baldi, procuratore europeo delegato presso la Corte di Cassazione, nel corso del forum su 'Mandato professionale e i confini della responsabilità del commercialista prevenzione, colpa e concorso', promosso dalla Fondazione Centro Studi Commercialisti, presieduta da Antonio Canu.



"Un mandato chiaro tutela sia il commercialista sia l’assistito. Il professionista deve operare con diligenza e nel rispetto delle regole deontologiche - ha sottolineato Danilo Sciuto (Odcec di Catania), il cliente, dal canto suo, deve fornire per tempo i documenti e le informazioni necessari. Per questo è importante mettere per iscritto le prestazioni concordate e conservare traccia delle richieste e dei solleciti. Se il committente chiede di compiere un’irregolarità, il commercialista deve rifiutare: una manleva non lo solleva dai suoi doveri".



Le conclusioni sono state affidate ad Antonio Canu, numero uno della Fondazione Centro Studi Commercialisti: "Il nostro obiettivo è offrire ai colleghi una formazione gratuita, sostenuta esclusivamente dal cinque per mille. Ringrazio i relatori per la qualità degli interventi sulla responsabilità e sui confini del mandato professionale. Le risposte ai casi concreti e le domande hanno confermato il valore del confronto. È cruciale - ha aggiunto - valutare con attenzione l’accettazione degli incarichi, definendo con rigore le prestazioni e le attività da svolgere. La deontologia ci impone di essere un presidio di legalità per gli assistiti, per la categoria e per la fede pubblica. Investire nell’aggiornamento significa rafforzare le competenze e affrontare con maggiore consapevolezza le responsabilità quotidiane".

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