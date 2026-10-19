Commercialisti: apprezzamento per TrovaTU

de Nuccio. “Uno strumento alla cui implementazione ha contribuito anche il Consiglio nazionale. Più facile per professionisti, cittadini e imprese orientarsi tra le diverse disposizioni tributarie”

(Teleborsa) - Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime “apprezzamento” per TrovaTU – Trova Testi Unici, il nuovo motore di ricerca del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che consente a cittadini, professionisti e imprese di individuare con un semplice clic la collocazione delle disposizioni tributarie nei nuovi Testi Unici, verificare eventuali abrogazioni e modifiche e visualizzare testi a fronte per confrontare la formulazione originaria con quella risultante dal riordino normativo.



"Accogliamo con favore l’introduzione di TrovaTU - afferma Elbano de Nuccio -, uno strumento che rappresenta un passo importante verso un sistema fiscale più semplice, ordinato e accessibile. Per i commercialisti, chiamati quotidianamente a confrontarsi con una normativa complessa e stratificata, poter individuare con maggiore immediatezza le disposizioni applicabili, verificarne le modifiche e confrontare i testi costituisce un supporto concreto all’attività professionale. Nel percorso che ha portato alla definizione del motore di ricerca sono stati recepiti diversi suggerimenti formulati dal Consiglio nazionale. È il risultato di un’interlocuzione istituzionale nella quale la professione ha contribuito attivamente all’obiettivo".



Nello specifico, per l’implementazione dell’applicativo il Consiglio nazionale dei commercialisti ha contribuito suggerendo l'inserimento di un collegamento diretto con la banca dati Normattiva, al fine di poter visionare le versioni previgenti delle norme consultate. È stata inoltre suggerita l'introduzione del pulsante per l'esportazione/stampa del risultato della ricerca.

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