Dop Economy: 25 miliardi di valore e nuove sfide per il Made in Italy

(Teleborsa) - In Italia oltre 180.000 imprese agroalimentari sono direttamente coinvolte in un sistema produttivo legato alle Denominazioni di Origine Protette e delle Indicazioni Geografiche Protette.



Il fatturato complessivo della DOP Economy nazionale si attesta intorno ai 25 miliardi di euro, con una crescita costante, mentre a livello europeo dovremmo aver abbondantemente superato gli 80 miliardi di euro.



In questo contesto di mercato non mancano, però, rischi e minacce che potrebbero incidere negativamente sull’intero comparto, a partire dalle nuove normative varate dall’Amministrazione USA.



La presentazione del libro ‘La filosofia della DOP economy. Come il cibo di qualità può generare cultura, comunità e futuro’ di Mauro Rosati, tenutasi presso la sede di Nomisma, ha rappresentato l’occasione per un’approfondita riflessione sul valore delle produzioni agroalimentari di qualità come motore di sviluppo economico e sul ruolo delle DOP e IGP nella valorizzazione del patrimonio italiano e nella costruzione di nuove prospettive per le comunità e i territori.



Oltre all’autore, al dibattito hanno partecipato Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Stefano Bonaccini, membro del Parlamento europeo, e Paolo De Castro, Presidente di Nomisma.



Al centro del dibattito, la riflessione su un modello che guarda alle produzioni DOP e IGP non soltanto come un patrimonio da tutelare, ma come un sistema capace di generare valore lungo tutta la filiera andando oltre i numeri dell’export e del fatturato, ma valorizzando anche i legami con i territori, la trasmissione di saperi e tradizioni, la sostenibilità e la capacità di creare occasioni di crescita trasformando le eccellenze agroalimentari in un patrimonio culturale, sociale ed economico condiviso.



Tutto questo si inserisce, però, in uno scenario sul quale pesa concretamente la minaccia da parte degli Stati Uniti di aprire una guerra alle denominazioni protette dell’agroalimentare italiano ed europeo.



Al riguardo, l’amministrazione del Presidente Trump non si sta limitando a chiudere un occhio di fronte a imitazioni come il Parmesan o all’uso di denominazioni ingannevoli caratterizzate dall’Italian Sounding. Oggi la sottrazione dei diritti sui marchi europei più pregiati di cibi e alimenti è codificata in leggi approvate di recente come il ‘Farm Act’ o in approvazione, come il ‘Safety Bill’, che scardinano le liste delle più preziose denominazioni geografiche europee trasformandole in ‘nomi comuni’ di prodotti che si possono realizzare ed etichettare negli USA per poi essere esportati in altri Paesi.



Nello specifico, gli Stati Uniti ritengono che il sistema delle indicazioni geografiche rappresenti un'iniziativa anticoncorrenziale e non coerente con alcune norme internazionali. Se da un lato non sembra possibile impedire la produzione negli USA di prodotti che imitano in modo ingannevole o richiamano impropriamente le denominazioni e i marchi collettivi europei, il problema nasce quando vengono utilizzate indicazioni, denominazioni o elementi grafici che possono far presumere che un determinato prodotto sia italiano o proveniente dal mercato europeo, ingannando i consumatori statunitensi o, ancor peggio, quelli di altri Paesi.



"Il sistema delle indicazioni geografiche oggi gioca un ruolo di fondamentale importanza sull’intera filiera, sia per il suo rilevante contributo economico, sia in quanto riesce anche a remunerare maggiormente i prodotti agricoli e il lavoro dei nostri produttori e allevatori. Chi opera all’interno del sistema delle DOP e IGP certamente sostiene maggiori costi, ma in cambio riceve mediamente un prezzo superiore del 20-30% rispetto al valore di mercato del prodotto di partenza. Questo fa capire come il sistema delle indicazioni geografiche non sia soltanto uno strumento identitario e culturale quanto, piuttosto, rappresenti una straordinaria leva per generare valore aggiunto e per sostenere lo sviluppo dei territori e la riconoscibilità nel mondo dei prodotti agroalimentari made in Italy", ha introdotto Paolo De Castro.



"Nell’ambito delle indicazioni geografiche, uno dei temi di maggiore attualità oggi è rappresentato dall’iniziativa dell’Amministrazione USA che mira a ostacolare l’applicazione delle regole europee in materia, anche al di fuori del territorio nazionale. A questo riguardo è necessario insistere non solo sulla necessità di non creare confusione nei confronti dei consumatori statunitensi, ma anche di evitare ricadute negative in altre aree economiche, come il Mercosur, il Messico, il Giappone e il Vietnam con i quali l’Unione Europea ha recentemente firmato accordi che prevedono un capitolo dedicato alle indicazioni geografiche, con liste di prodotti per i quali viene riconosciuta una specifica tutela. Su questo fronte è auspicabile un maggiore protagonismo europeo e al riguardo abbiamo ritenuto opportuno sollecitare il commissario europeo Christophe Hansen", ha commentato il Ministro Francesco Lollobrigida.



"Le denominazioni geografiche protette hanno consentito di mantenere vive nel tempo le nostre tradizioni e rendere i nostri prodotti più buoni, sicuri e riconoscibili sugli scaffali dei punti vendita e presso i ristoranti di tutto il mondo. Al contempo, il sistema delle DOP e delle IGP ha contribuito anche a modellare i territori italiani, dando forma a una nuova economia geografica e rafforzando le comunità attraverso la valorizzazione delle aree interne, dei territori appenninici e montani, dove produrre è inevitabilmente più difficile e costoso. Alla luce di questo, ci aspettiamo una presa di posizione decisa e convinta da parte delle Istituzioni per garantire un’adeguata tutela ai nostri prodotti impedendo l’utilizzo di informazioni ingannevoli e produzioni che imitano o richiamano impropriamente le denominazioni e i marchi collettivi europei", ha aggiunto Stefano Bonaccini.



"L’agricoltura e il cibo accompagnano da sempre la storia dell’umanità. In oltre 25 anni di esperienza nel mondo delle Indicazioni Geografiche, ho visto affermarsi un modo nuovo di riconoscere il valore del cibo e dei territori, grazie al lavoro dei Consorzi di tutela e delle quasi 200.000 imprese che ogni giorno producono cibi e vini DOP e IGP, contribuendo in modo decisivo all’affermarsi dell’Italia come potenza agroalimentare. Da qui prende forma il concetto di Dop economy, espressione di un ‘Rinascimento agroalimentare italiano’ in cui i prodotti legati all’origine non sono più solo beni da consumare, ma diventano economia, cultura, identità, comunità, istituzioni e democrazia", ha concluso Mauro Rosati.







(Foto: Emmanuel Bourgois)

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