E.ON conferma la guidance 2026, primi nove mesi in crescita

(Teleborsa) - E.ON
prosegue in linea con gli obiettivi nell’esercizio 2026: "nonostante il persistere di un contesto di mercato sfidante, nei primi nove mesi la società ha registrato una performance in linea con le attese e conferma le previsioni per l’intero esercizio". La crescita sostenuta dagli investimenti e la solida performance operativa hanno nuovamente supportato i risultati, sottolinea la società nella nota dei conti. E.ON ha inoltre continuato ad ampliare e modernizzare sistematicamente le infrastrutture energetiche europee nell’ambito del proprio programma di investimenti.
"I risultati dei primi nove mesi sottolineano ancora una volta la resilienza del nostro modello di business
, ha commentato Nadia Jakobi
, CFO Gruppo E.ON. La nostra solida performance finanziaria e operativa ci pone saldamente sulla strada per raggiungere gli obiettivi dell’intero esercizio. Allo stesso tempo, nei nostri mercati osserviamo un fabbisogno significativo e crescente di investimenti nelle infrastrutture energetiche".Solida performance operativa in tutte le divisioni di business
Nei primi nove mesi del 2026, l’EBITDA rettificato
di Gruppo si attesta a 7,1 miliardi di euro, stabile rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre l’utile netto rettificato cresce del 4% a 2,2 miliardi di euro. Per l’intero 2026 E.ON conferma un EBITDA rettificato compreso tra 9,4 e 9,6 miliardi di euro e un utile netto rettificato tra 2,7 e 2,9 miliardi, confermando integralmente anche l’outlook di medio termine al 2030.Energy Networks
L’EBITDA rettificato supera 5,3 miliardi di euro, sostanzialmente stabile su base annua. La crescita della base di asset regolati in Germania e negli altri mercati europei e l’accelerazione del rollout degli smart meter hanno sostenuto i risultati, compensando gli effetti della deconsolidazione di NEW Group, della cessione della rete gas in Repubblica Ceca e dei maggiori costi legati alla crescita.Energy Infrastructure Solutions (EIS)
Prosegue la crescita, con EBITDA rettificato in aumento del 15% a 460 milioni di euro, rispetto a circa 400 milioni nei primi nove mesi del 2025. Il principale driver è l’entrata in esercizio di nuovi progetti per clienti industriali e commerciali.Energy Retail
Nonostante una buona performance operativa, l’EBITDA rettificato si attesta a 1,3 miliardi di euro, rispetto a 1,4 miliardi nel 2025, in linea con le attese. Sul risultato pesano la deconsolidazione di NEW Group e alcuni effetti sul mercato britannico, tra cui la progressiva scadenza di contratti legacy con clienti industriali e commerciali e alcuni effetti temporanei. Positivi, invece, l’andamento del business residenziale UK e i minori costi legati alle misure di efficienza energetica.Investimenti
Gli investimenti complessivi raggiungono 5,2 miliardi di euro nei primi nove mesi, in crescita del 2% rispetto ai 5,1 miliardi dello stesso periodo 2025, concentrati soprattutto su ampliamento, modernizzazione e digitalizzazione delle reti energetiche.Energy Networks
: 4,2 miliardi di euro, principalmente per infrastrutture di rete, nuove connessioni per clienti, industria e impianti rinnovabili e soluzioni digitali per ottimizzare l’utilizzo della capacità delle reti esistenti. E.ON conferma per il 2026 investimenti complessivi di circa 7 miliardi di euro nel business delle reti; Energy Infrastructure Solutions
: 580 milioni di euro, stabili su base annua, destinati allo sviluppo di soluzioni energetiche integrate per città, municipalità e clienti industriali, tra cui sistemi di accumulo a batteria e soluzioni per riscaldamento ed energia distrettuale; Energy Retail
: investimenti in crescita del 12% a 355 milioni di euro, focalizzati sull’espansione europea dell’infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica e sull’ulteriore digitalizzazione del customer business.