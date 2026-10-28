Airbus, ricavi in crescita del 7% a oltre 50 miliardi nei nove mesi e 547 aeromobili commerciali consegnati

Utile per azione accelera del 36% a 4,54 euro. Confermata guidance 2026 con 870 consegne di aeromobili commerciali

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 Airbus ha consuntivato ricavi consolidati per 50,6 miliardi, in aumento su base annua del 7%. Sono stati consegnati complessivamente 547 aeromobili commerciali (nei primi nove mesi del 2025: 507 velivoli). I ricavi generati dalle attività di Airbus nel settore degli aeromobili commerciali sono cresciuti dell'8%, raggiungendo i 36,7 miliardi. Le consegne di Airbus Helicopters sono salite a 226 unità (primi nove mesi del 2025: 218 unità), con ricavi sostanzialmente stabili a 5,6 miliardi. I ricavi di Airbus Defence and Space sono aumentati del 5% su base annua a 9,3 miliardi.

L'EBIT rettificato è migliorato dell'8% a 4,5 miliardi. Le attività di Airbus nel settore degli aeromobili commerciali hanno contribuito per 3,4 miliardi (3,3 miliardi nei primi nove mesi del 2025); Airbus Helicopters ha contribuito per 445 milioni (95 milioni nei primi nove mesi del 2025); Airbus Defence and Space ha contribuito per 672 milioni (420 milioni nei primi nove mesi del 2025).

L'utile è aumentato del 36% a 3,6 miliardi, mentre l'utile per azione passa a 4,54 euro dai 3,34 euro di un anno prima.

Il flusso di cassa libero consolidato, al netto del finanziamento ai clienti, è stato negativo per 1,3 miliardi (-914 milioni nei primi 9 mesi del 2025).



Il commento dell'Ad Guillaume Faury



"I risultati dei primi nove mesi riflettono la traiettoria di crescita delle nostre attività civili e militari, sostenuta da una solida domanda per i nostri prodotti in tutto il portafoglio. In un contesto geopolitico e operativo complesso, siamo concentrati sulle consegne, mantenendo al contempo un’attenzione costante alla qualità. Il nostro piano è chiaro e i nostri team sono pienamente impegnati a raggiungere gli obiettivi prefissati"



Confermata guidance 2026



Per fine anno l'azienda punta a consegnare circa 870 aeromobili commerciali e prevede di raggiungere un EBIT rettificato di circa 7,5 miliardi e un Free Cash Flow al netto del finanziamento ai clienti di circa 4,5 miliardi.



Prospettive di produzione



L'incremento della produzione del programma A220 prosegue e l'azienda conferma l'obiettivo di raggiungere un ritmo produttivo di 13 aeromobili al mese entro il 2028. Per quanto riguarda la famiglia A320, l'azienda prevede ancora di raggiungere un ritmo compreso tra 70 e 75 aeromobili al mese entro la fine del 2027, per poi stabilizzarsi su un ritmo di 75 unità. L'azienda conferma inoltre l'obiettivo di un ritmo produttivo di 5 unità al mese per il programma A330 entro il 2029 e di 12 unità al mese per il programma A350 entro il 2028.



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