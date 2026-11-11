Ferrovie dello Stato Italiane, Sustainability-Linked Revolving Credit Facility ampliata a 4,8 miliardi

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane (FS) ha reso noto di avere perfezionato l’ampliamento della propria Sustainability-Linked Revolving Credit Facility (RCF), portandone l’importo complessivo da 4,5 a 4,8 miliardi di euro, con scadenza invariata a giugno 2027 e allargando il numero dei finanziatori.



L’incremento era stato deliberato dal board di FS lo scorso 29 settembre 2026 e contribuisce a rafforzare la flessibilità finanziaria del Gruppo FS a supporto delle ordinarie esigenze di liquidità.



Il pool di finanziatori è composto da Banco BPM, Bankinter, BNP Paribas, BPER CIB, CaixaBank, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Italia, ING, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit.



(Foto: Radission US su Unsplash)

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