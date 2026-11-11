Snam, finanza sostenibile sale al 90%. Il 14 dicembre aggiorna il Transition Plan

(Teleborsa) - Snam
ha continuato a progredire nell'attuazione della propria strategia di sostenibilità
nei primi nove mesi del 2026. Tra i principali risultati conseguiti, secondo quanto emerge dalla nota sui conti
, ci sono: il 31% degli investimenti totali è allineato alla Tassonomia europea e il 51% contribuisce agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite; la finanza sostenibile rappresenta circa il 90% dei finanziamenti committed
, rispetto all'85% di fine 2025. Snam continua anche a compiere solidi progressi nell'ambito della Sustainability Scorecard, con oltre il 90% dei KPI in linea con il raggiungimento del target.
La performance della finanza sostenibile è stata sostenuta dagli strumenti di finanziamento ESG e da un solido accesso al mercato dei capitali
, attingendo alle fonti di finanziamento istituzionali. A maggio 2026, Snam ha rafforzato il proprio profilo di liquidità e la flessibilità di funding attraverso l'estensione e l'incremento della principale Sustainability-Linked Revolving Credit Facility, portata a 5,1 miliardi di euro. A giugno 2026, Snam ha collocato con successo un'emissione obbligazionaria dual-tranche da 1,5 miliardi di euro, composta da un European Green Bond e da un Sustainability-Linked Bond. Inoltre, il 22 giugno 2026, Snam ha sottoscritto con la Banca europea per gli investimenti (BEI) un contratto di finanziamento da 124 milioni di euro, che rappresenta la seconda tranche del finanziamento BEI complessivo da 264 milioni di euro approvato a luglio 2025.
Con riferimento alla riduzione delle emissioni, la società prevede di conseguire entro la fine del 2026 una diminuzione di almeno il 35% delle emissioni Scope 1 e 2
rispetto alla baseline 2022, nonostante l'inclusione nel perimetro di due nuovi asset (OLT e la FSRU di Ravenna), precedentemente non inclusi nel piano di decarbonizzazione.
Il 14 dicembre
Snam presenterà una versione aggiornata del proprio Transition Plan
, intitolato "The Energy Integration Journey", che integra i più recenti scenari energetici e ribadisce l'ambizione climatica della società in un contesto energetico sempre più complesso e sfidante